Las 100 mejores películas del siglo XXI según medio internacional

El medio "The new York Times" publicó las 100 mejores películas del Siglo XXI.
OTRAS NOTICIAS: Películas que compiten en las nuevas categorías de los Premios Óscar
Según el medio, el listado fue realizado con la votación de 500 directores, actores y otras personalidades influyentes de Hollywood y de todo el mundo.
Este se incluye de las cintas hechas a partir de enero del años 2000, que han resistido el paso del tiempo. las personas más influyentes de la cinematografía votaron por sus 10 películas favoritas, Sofía Coppola, Guillermo del Toro, Pedro Almodovar, fueron algunos de los consultados, además de actores renombrados.
Este es el top 20 de la lista de las 100 mejores y dónde puedes disfrutarlas.
20. El lobo de Wall Street. Martin Scorsese (2013)
¿Dónde verla? Netflix.
19. Zodiac. David Fincher (2007)
¿Dónde verla? HBO Max.
18. Y tu mamá también. Alfonso Cuarón (2002)
¿Dónde verla? Netflix.
17. El secreto en la montaña. Ang Lee (2005)
¿Dónde verla? Prime Video, Apple TV.
16. El tigre y el dragón. Ang Lee (2000)
¿Dónde verla? Prime Video, Apple TV.
15. Ciudad de Dios. Fernando Meirelles (2003)
¿Dónde verla? Prime Video, Apple TV.
14. Bastardos sin gloria. Quentin Tarantino (2009)
¿Dónde verla? Youtube TV, Apple TV, Paramount Plus.
13. Niños del hombre. Alfonso Cuarón (2006)
¿Dónde verla? Prime Video, Youtube, Apple TV.
12. Zona de interés. Jonathan Glazer (2023)
¿Dónde verla? Prime Video, Youtube, Apple TV.
11. Mad max: Fury Road. George Miller (2015)
¿Dónde verla? Netflix, Prime Video, Youtube, Apple TV, Google Play.
10. La red social. David Fincher (2010)
¿Dónde verla? Prime video, Apple tv, Youtube TV, Google Play.
9. El viaje de Chihiro. Hayao Miyazaki (2002)
¿Dónde verla? Amazon Prime Video, Apple TV.
8. Get Out. Jordan Peele (2017)
¿Dónde verla? HBO Max, Youtube TV, Apple TV.
7. Eterno resplandor de una noche sin recuerdos. Michel Gondry (2004)
¿Dónde verla? Prime video, Apple TV, Youtube TV.
6. No country for old men. Ethan Coen y Joel Coen (2007)
¿Dónde verla? Prime video, Apple TV, Paramount Plus.
5. Luz de luna. Barry Jenkins (2016)
¿Dónde verla? HBO Max, Prime Video, Apple TV, Google Play.
4. Deseando amar. Wong Kar-Wai (2001)
¿Dónde verla? HBO Max, Prime Video, Youtube TV.
3. Petróleo Sangriento. Paul Thomas Anderson (2007)
¿Dónde verla? Prime Video, Paramount Plus, Apple TV, Youtube TV.
2. Mulholland Drive. David Lynch (2001)
¿Dónde verla? Prime video, Apple TV, Google Play, Youtube.
1. Parásitos. Bong Joon Ho. (2019)
¿Dónde verla? Netflix, Prime video, Apple TV, Youtube TV.
Mira el listado completo de las 100 mejores aquí.
Títulos oficiales: