¡Captado en video! Avioneta se desploma en Florida y se reportan tres fallecidos

-

Tres personas fallecidas y una herida es el saldo del desplome de una avioneta en Boca Ratón, Florida.

Durante la mañana de este viernes 11 de abril, una avioneta protagonizó un incidente aéreo en Boca Ratón, Florida. La aeronave se desplomó y dejó un saldo de tres personas fallecidas.

La avioneta Cessna 310R, con destino al Aeropuerto Internacional de Tallahassee, presentó fallas mecánicas poco después de despegar a las 10:13 a.m. del aeropuerto local.

✈️#ÚLTIMAHORA

‼️NUEVAMENTE HOY Hace unos momentos, una avioneta bimotor Cessna 310 se estrelló, cerca del Aeropuerto de Boca Ratón en Florida. Causando la muerte de tres personas y provocó el cierre inmediato de un tramo de la carretera‼️ pic.twitter.com/xc7fscV9mn — OᒪIᐯIᗩ - ᒪᗩ 4Tᗩ TᖇᗩᑎᔕᖴOᖇᗰᗩᗪOᖇᗩ (@dpietramx) April 11, 2025

El piloto intentó regresar al aeropuerto tras reportar problemas con el timón de dirección, pero la avioneta se estrelló a las 10:20 a.m. sobre North Military Trail, cerca de Butts Road.

El impacto provocó una gran explosión que alcanzó un vehículo en circulación.

| AHORA: El vídeo muestra las consecuencias del accidente de una avioneta en Boca Ratón, Florida:

pic.twitter.com/j9WcBC7dNl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2025

Sobrevivió el piloto

El subjefe de bomberos de Boca Ratón, Michael LaSalle, confirmó que las tres personas a bordo murieron. La identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.

Testigos aseguran que el avión volaba inusualmente bajo antes del choque. Videos en redes sociales muestran el momento de la explosión y los restos en llamas de la avioneta y de un automóvil calcinado.

#BREAKING: VIDEO CAPTURES THE MOMENT A PLANE CRASHED NEAR BOCA RATON AIRPORT AFTER DECLARING EMERGENCY



A Cessna 310R (N8930N) went down after reporting rudder failure post-takeoff. The pilot was circling to burn fuel before the crash.

The aircraft was attempting to return to BCT pic.twitter.com/YI7bAH6EFY — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 11, 2025

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya investiga el accidente.