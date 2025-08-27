Bac abre nuevas oportunidades de negocio con la comunidad coreana

-

Bac reunió a líderes empresariales, autoridades y representantes de la comunidad coreana en el país para compartir información que genere nuevas oportunidades de comercio, productividad e innovación.

El evento "Oportunidades de negocio para la comunidad coreana en Guatemala" contó con la participación del Embajador de la República de Corea en Guatemala, representantes del sector textil, líderes empresariales y organizaciones.

(Fotografía cortesía: Bac)

Durante el encuentro, se abordó el panorama económico regional, los retos en materia de productividad y las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

(Fotografía cortesía: Bac)

Bac expuso sus soluciones en medios de pago de tesorería, comercio exterior y plataformas digitales, dirigidas a fortalecer la competitividad de las empresas.

“ Este encuentro reafirma nuestro compromiso con la comunidad coreana y con el desarrollo de Guatemala. A través de soluciones financieras y una visión compartida, buscamos fortalecer los lazos que impulsan la productividad y la generación de oportunidades. ” Eric Campos , presidente ejecutivo de Bac Guatemala.

El encuentro permitió fortalecer la relación entre la comunidad coreana y Guatemala, destacando su aporte al sector exportador y generando posibilidades de cooperación en comercio, productividad e innovación.