Bac abre nuevas oportunidades de negocio con la comunidad coreana

Bac reunió a líderes empresariales, autoridades y representantes de la comunidad coreana en el país para compartir información que genere nuevas oportunidades de comercio, productividad e innovación.
El evento "Oportunidades de negocio para la comunidad coreana en Guatemala" contó con la participación del Embajador de la República de Corea en Guatemala, representantes del sector textil, líderes empresariales y organizaciones.
Durante el encuentro, se abordó el panorama económico regional, los retos en materia de productividad y las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor.
Bac expuso sus soluciones en medios de pago de tesorería, comercio exterior y plataformas digitales, dirigidas a fortalecer la competitividad de las empresas.
El encuentro permitió fortalecer la relación entre la comunidad coreana y Guatemala, destacando su aporte al sector exportador y generando posibilidades de cooperación en comercio, productividad e innovación.