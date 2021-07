Bad Bunny confesó que no sabe cuánto dinero gana

Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, no sólo ha enfocado su visión en la música, sino también en la industria de la moda, pues ha colaborado con diversas marcas de ropa para crear tenis, prendas y sandalias.

En los últimos años el cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del género urbano, al grado de ser considerado una de las estrellas más importantes e influyentes dentro del reggaetón luego de posicionarse en los primeros números en Spotify y Billboard.

Ante esto, el éxito de Bad Bunny lo ha posicionado como en un referente dentro de la cultura pop contemporánea, lo cual le ha dejado grandes cifras en su cuenta de banco.

Bad Bunny no piensa en ganancias

Algunos medios especializados en espectáculos calculan que la fortuna del intérprete de Yo Perreo Sola era, hasta finales de 2020, de 8 millones de dólares, año en que publicó tres discos y vendió cerca de 16 millones de copias.

Sin embargo, Bad Bunny reveló, durante una entrevista para Billboard, que él no piensa en las ganancias cuando se trata de realizar su arte, pues simplemente se enfoca en ofrecerle a sus fans lo mejor.

“Bueno, hice este álbum y ni siquiera he preguntado cuánto estoy obteniendo. Así es como trabajo. No estoy al tanto de los números ni de la cantidad de dinero que obtengo. Hice este disco porque quería hacerlo y porque me llenaba”, comentó mientras le preguntaban sobre su colaboración con el músico Tommy Torres, en donde el Conejo Malo fungió como productor.

Desde que dio su salto a la fama en 2016, la capacidad de generar dinero de Bad Bunny no ha dejado de crecer, tan solo un año después de su debut público estaba ingresando unos 800 mil dólares al año, y cobraba 30 mil dólares por cada show.

Tan sólo en su gira por Europa, la cual constó de 21 conciertos, y tras pagar al equipo y dar la mitad de lo generado a su casa de discos, Hear This Music, el puertorriqueño pudo haber ganado aproximadamente unos 300,000 dólares limpios ese 2017.

Redes sociales fuentes de ingreso

Las redes sociales son la otra gran fuente de ingresos para Benito Martínez, ya que su canal YouTube cuenta con 28 millones de suscriptores, y podría estar ganando alrededor de 80 mil dólares al año por sus canciones.

Su tema Soy Peor le reportaría unas ganancias de 12,000 dólares anuales.

En Instagram, donde tiene más de 34 millones de seguidores, podría estar cobrando por cada foto patrocinada entre los 30,000 y 60,000 euros.

Sin embargo se desconoce cuál fue el monto que cobró por haber participado en los shows de lucha libre Royal Rumble y WrestleMania de la empresa de Vince McMahon, pero diversos medios han afirmado que el cantante logró que su número de audiencia creciera.

“Bad Bunny es un gran éxito comercial: obtuvo el primer puesto de venta de merchandising, especialmente con su camiseta y una sudadera con capucha. Actualmente ha conseguido más de 500,000 dólares en ventas para WWE. La única superestrella que casi iguala sus ventas es Roman Reigns”, indicó el periodista Sean Ross Sapp del medio Fightful News.