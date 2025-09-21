Dembelé y Yamal, los favoritos para quedarse con el Balón de Oro

-

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París Saint-Germain Ousmane Dembelé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar este lunes su primer Balón de Oro.

La flor y nata del futbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para Rodri.

Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.

Who won the Ballon d'Or the year you were born? pic.twitter.com/QrbfH3hU4n — Ballon d'Or (@ballondor) September 18, 2025

En teoría, Dembelé parte como destacado por haber sabido cubrir a base de goles (35 en todas las competiciones) el hueco en el ataque parisino que dejó el madridista Kylian Mbappé. Una contribución realizadora que también ayudó al PSG a conquistar la Ligue 1, Champions y a llegar a la final del Mundial de Clubes.

Un pequeño peldaño por debajo, con apenas 18 años, Yamal se ha consolidado como referente del Barcelona, donde marcó 18 goles en 55 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada, cuando el Barsa levantó La Liga y la Copa del Rey. ¿Quién se lo quedará?

En Guatemala, la ceremonia se podrá seguir a través de ESPN y todas sus plataformas, incluida Disney+, a la 1 de la tarde, que es cuando la gala arrancará con todo el espectáculo.