Bam anuncia una nueva fase del proyecto “Caminando mil días con el corazón”

Bam anunció una nueva fase del proyecto "Caminando mil días con el corazón", el cual busca apoyar a familias con un enfoque principal en la madre y el hijo durante la ventana de los mil días, contribuyendo a la lucha contra la desnutrición crónica en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, municipio priorizado por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
Esta nueva fase, continuará desarrollándose en alianza con United Way Guatemala y está programada para tener una duración de tres años, iniciando en agosto del presente año y finalizando en 2028. Involucrará a 150 nuevas familias en el mismo municipio, con el objetivo de replicar la adopción de buenas prácticas en más comunidades.
En la primera fase se acompañó a más de 450 niños durante sus primeros mil días de vida; se redujo en 1.2% el índice de desnutrición crónica infantil en el municipio; se produjeron más de 90 mil libras de alimentos en huertos familiares de alta producción; se entregaron de 126 mil tiempos de comida; y se consumieron 3.2 millones de litros de agua purificada por medio de filtros.