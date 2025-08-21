Bam anuncia una nueva fase del proyecto “Caminando mil días con el corazón”

-

Bam anunció una nueva fase del proyecto "Caminando mil días con el corazón", el cual busca apoyar a familias con un enfoque principal en la madre y el hijo durante la ventana de los mil días, contribuyendo a la lucha contra la desnutrición crónica en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, municipio priorizado por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

(Fotografía cortesía: Bam)

Esta nueva fase, continuará desarrollándose en alianza con United Way Guatemala y está programada para tener una duración de tres años, iniciando en agosto del presente año y finalizando en 2028. Involucrará a 150 nuevas familias en el mismo municipio, con el objetivo de replicar la adopción de buenas prácticas en más comunidades.

“ Aún falta mucho por hacer, y es por esto que hemos decidido continuar apoyando la nutrición de la primera infancia para cambiar nuestro futuro. ” Carlos Prado , gerente de Marca en Bam.

En la primera fase se acompañó a más de 450 niños durante sus primeros mil días de vida; se redujo en 1.2% el índice de desnutrición crónica infantil en el municipio; se produjeron más de 90 mil libras de alimentos en huertos familiares de alta producción; se entregaron de 126 mil tiempos de comida; y se consumieron 3.2 millones de litros de agua purificada por medio de filtros.