Bam integra la banca empresarial a los sistemas de sus clientes

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Bam presentó Host-to-Host, una solución que permite integrar servicios bancarios a los sistemas internos de las organizaciones mediante APIs.

La herramienta facilita la automatización de procesos como pagos, consultas, conciliaciones y transferencias, permitiendo que la información financiera esté disponible de forma inmediata y sin depender de tareas manuales.

“ Con esta solución, llevamos la banca directamente a la cotidianidad de sus operaciones diarias, facilitando y eliminando procesos manuales, brindando un canal que ofrece conciliación automática en tiempo real y procesamiento automático de bloques de pagos. ” Michael Saborío , vicepresidente de Banca Empresas y Capitales de Bam.

Actualmente, la solución cuenta con doce servicios, entre los que destacan el pago masivo de impuestos y las transferencias en bloque, funcionalidades dirigidas a empresas con alto volumen de transacciones y organizaciones que buscan optimizar su gestión administrativa.

La integración permite realizar transferencias locales e internacionales, pagos de nómina, servicios e impuestos, así como consultas de movimientos y estados de cuenta desde las plataformas utilizadas por cada empresa.

(Fotografía cortesía: Bam)

Según Bam, la solución incorpora mecanismos de seguridad como cifrado de punta a punta y procesos de autenticación para resguardar la información y las operaciones realizadas.

Además, la implementación se realiza mediante APIs, lo que permite adaptar la conexión a las necesidades de cada organización y acompañar su crecimiento operativo.

“Esta solución se realiza por medio de APIs que representan una evolución en la forma en que las empresas se relacionan con el sistema financiero. ” Martin Prentice , gerente de Banca Corporativa y Estructurados de Bam.

La entidad financiera también informó que acompaña a sus clientes durante el proceso de implementación mediante asesoría especializada y soporte técnico para facilitar la adopción de la herramienta.

Con este lanzamiento, Bam amplía su oferta de soluciones digitales para el sector empresarial en Guatemala, con el objetivo de fortalecer la gestión financiera y la automatización de procesos dentro de las organizaciones.