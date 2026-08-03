PNC destruye artefacto explosivo localizado en Quiché

- El artefacto fue localizado y se implementó un plan de destrucción controlada en Ixcán, Quiché. OTRAS NOTICIAS: Cámara municipal capta un accidente de tránsito en Santa Catarina Pinula Tras el hallazgo de un artefacto explosivo en Ixcán Quiché, fuerzas de seguridad se encargaron de destruirlo durante la tarde de este domingo. Según el reporte oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) fueron los encargados de la destrucción controlada de un artefacto. Agentes de la DIDAE destruyeron el artefacto. (Foto: PNC) Asimismo, indicaron que se trató de un proyectil de 75 milímetros, con una longitud aproximada de 15 pulgadas y un diámetro de tres pulgadas, clasificado como UXO (artefacto explosivo sin detonar). El artefacto carecía de la anilla de seguridad de la espoleta y presentaba daños en su banda de reforzamiento, condiciones que representaban un riesgo para las personas que pudieran entrar en contacto con el mismo. El artefacto era un peligro para quien pudiera encontrarlo. (Foto: PNC)