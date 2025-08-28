Nueva colección de Uniformes de Guatemala rinde homenaje a Bancopoly

-

Uniformes de Guatemala (UDG) y Juegos Metta presentaron "La Colección Bancopoly", una línea de prendas inspirada en el tradicional juego de mesa que este año cumple 45 años de formar parte de la cultura popular en el país.

El proyecto reúne moda, diseño e innovación con un componente nostálgico que conecta con quienes crecieron jugando Bancopoly. La iniciativa se enmarca en el eslogan de Juegos Metta "¡Qué bueno estar Juntos!", que refleja la unión de dos marcas nacionales en una propuesta colaborativa.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La colección incluye hoodies y playeras en colores blanco, azul marino, gris y negro, con siete diseños originales adaptados a diferentes estilos.

“ Este lanzamiento conmemorativo nace como parte del compromiso que tenemos por seguir innovando y proponiendo ideas frescas, que trascienden nuestra tradicional línea de uniformes. Esta alianza es una forma de celebrar la creatividad guatemalteca y de conectar con nuestros clientes. ” Carlos Aguirre , gerente de marca de UDG.

Las prendas fueron elaboradas con tecnología DTF (Direct to Film), un método de impresión digital, aplicado tanto en uniformes como en moda casual.

La propuesta también refuerza los valores corporativos de UDG, que suma 34 años en el mercado guatemalteco, impulsando innovación, adaptabilidad y orgullo nacional.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Juegos Metta destacó que Bancopoly representa parte de la infancia y la identidad de muchas familias. Esta colección busca trasladar ese legado del tablero a prendas de uso diario y de colección.

Las playeras y hoodies ya están disponibles en las tiendas físicas de UDG, en la tienda de Juegos Metta en el Museo de los Niños, en tiendaudg.com y en las redes sociales de ambas marcas.