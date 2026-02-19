Banguat proyecta un 2026 de estabilidad con un crecimiento económico del 4.1%

-

El Banguat ha confirmado que la economía nacional mantiene una ruta de estabilidad y normalización tras un período de comportamientos atípicos, con una proyección de crecimiento del PIB del 4.1% para 2026.

Con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.1% para 2026 y una inflación bajo control, las autoridades monetarias apuestan por un entorno de confianza, respaldado por una reducción en la tasa de interés líder para dinamizar el crédito.

Las autoridades del Banco de Guatemala presentaron este miércoles 18 de febrero el cierre detallado de los indicadores macroeconómicos de 2025 y las perspectivas para 2026, dibujando un panorama de resiliencia frente a los desafíos globales.

En una decisión unánime, la Junta Monetaria (JM) optó por reducir la tasa de interés líder de política monetaria de 3.75% a 3.50%.

Según Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, este nivel se sitúa en un terreno "acomodaticio", lo que significa que el costo del dinero se reduce para proporcionar un estímulo directo a la actividad económica nacional, fomentando principalmente la colocación de créditos para el consumo y la inversión productiva.

Un crecimiento que supera las expectativas

Guatemala cerró el ejercicio fiscal 2025 con un crecimiento del PIB de 4.1%, una cifra que las autoridades califican como sumamente positiva al considerar el contexto de incertidumbre internacional.

Para el 2026, el escenario central del Banguat se mantiene firme exactamente en la misma cifra del 4.1%, con un rango de fluctuación técnica que oscila entre el 3.1% y el 5.1%.

Este desempeño se fundamenta en un entorno externo favorable donde la mayoría de los socios comerciales del país, liderados por Estados Unidos —que creció un 2.1% en 2025 frente al 0.9% previsto inicialmente—, mostraron resultados mejores a los esperados, explicó Gramajo.

El dinamismo de la economía estadounidense tiene un impacto directo en la demanda de productos guatemaltecos y, por ende, en la estabilidad de la producción local.

Desaceleración de las remesas

Uno de los puntos medulares de la conferencia fue el análisis del comportamiento de las remesas familiares, el principal motor del consumo privado en el país.

Al cierre de 2025, el ingreso de divisas por este concepto sumó US$25,530.2 millones, lo que representó un crecimiento extraordinario y atípico del 18.7%.

Ante la duda sobre la moderación observada en los primeros meses de 2026, Gramajo fue enfático en aclarar que este fenómeno ya estaba contemplado en los modelos económicos.

El auge de 2025 respondió a un "motivo precautorio", ya que ante el endurecimiento de los discursos migratorios y el temor a deportaciones masivas en Estados Unidos, los guatemaltecos en el exterior enviaron sus ahorros acumulados de forma acelerada.

"Los ahorros que enviaron son finitos", explicó el gerente económico. Por ello, para 2026 se espera una normalización con un crecimiento del 5%, alcanzando los US$26,806.7 millones.

Las autoridades descartaron que la ligera desaceleración actual —7.5% en enero y cerca del 6% en febrero— se deba a factores externos como nuevos impuestos, calificándola simplemente como un retorno a la tendencia histórica tras un año de flujos "excepcionales".

Comercio exterior y el ancla de la inflación

El sector externo también reportó cifras de consolidación, luego de que las exportaciones cerraron el año pasado con un crecimiento del 7.1%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 6.5%.

Para el presente año, las proyecciones se sitúan en un valor central de crecimiento del 6% para las ventas al exterior y un 7% para las compras. Este equilibrio asegura que el país mantenga niveles adecuados de Reservas Monetarias Internacionales, las cuales se encuentran en máximos históricos.

Por el lado del bolsillo de los guatemaltecos, la inflación sigue mostrando una trayectoria descendente. Tras cerrar enero de 2026 en un 0.96%, el Banguat anticipa que el año concluirá con un ritmo inflacionario del 3.50%.

Esta cifra sitúa al país dentro del rango meta establecido por la Junta Monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual), gracias a que se han disipado los choques de oferta, tanto internos como externos, que afectaron los precios de los alimentos y combustibles en períodos anteriores.

Los sectores que mueven la maquinaria económica

El crecimiento proyectado para 2026 tiene nombres y apellidos en la estructura productiva. Según el desglose presentado por el gerente económico, el sector de Actividades Financieras y de Seguros será el más dinámico, con una expansión prevista del 7.4%, impulsado por la baja en las tasas y el aumento del crédito.

Le sigue el Comercio y Reparación de Vehículos con un 4.7%, un sector que se beneficia directamente de la resiliencia del consumo interno. Asimismo, las Actividades Inmobiliarias (4.1%) y las Industrias Manufactureras (3.0%) completan el cuadro de los motores económicos para este año.

Este dinamismo sectorial, sumado a la estabilidad del tipo de cambio y la próxima visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la evaluación del Artículo IV, coloca a Guatemala en una posición favorable para buscar el ansiado "grado de inversión" por parte de las calificadoras de riesgo en el corto plazo.

"Esta buena situación macroeconómica; estos buenos indicadores que estamos presentando, claramente van a sumar a poder ir llegando, como le hemos dicho en diferentes ocasiones, a ese grado de inversión", concluyó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat y de la JM.

Indicadores macroeconómicos 2025-2026 Indicador Cierre 2025 Proyección 2026 Crecimiento PIB 4.1% 4.1% (Rango 3.1% - 5.1%) Remesas Familiares US$ 25,530.2 millones US$ 26,806.7 millones (+5%) Inflación 1.65% (Dic 2025) 3.50% Exportaciones +7.1% +6.0% Importaciones +6.5% +7.0%

