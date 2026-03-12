Kvaratskhelia guía el triunfo del París Saint-Germain sobre el Chelsea

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, se impuso 5-2 este miércoles al Chelsea en el Parque de los Príncipes, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con una destacada actuación del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de dos goles y una asistencia.
Ante su público, los hombres de Luis Enrique entraron mejor en el partido, y se adelantaron con un golazo de Bradley Barcola (minuto 10). Aunque el Chelsea empató, gracias a un remate del francés Malo Gusto (28) mal bloqueado por el guardameta ruso Matvey Safonov.
El error del arquero quedó solventado poco después por su compañero Ousmane Dembelé (40), pero nuevamente Enzo Fernández (57) igualó las acciones.
Luis Enrique dio entrada a Kvaratskhelia, una sustitución que cambió el partido reñido hasta entonces. El internacional georgiano asistió a Vitinha tras un error en la salida de balón del arquero danés Filip Jorgensen (74), y luego anotó (86 y 90+6) las dianas que sentenciaron el 5-2 con el que viajarán a Londres.
Así, los parisinos visitarán Stamford Bridge el próximo martes con una importante ventaja, aunque no deberán bajar la guardia contra los blues, que ya se impusieron 3-0 al PSG (resultado que valdría para forzar el alargue) en la final del Mundial de Clubes, el pasado verano.