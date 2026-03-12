Bernardo Arévalo designa a Anabella Morfín como magistrada de la CC

-

En Consejos de Ministros, el presidente Bernardo Arévalo designó magistrados titular y suplente ante la CC.

El presidente Bernardo Arévalo anunció la designación, en Consejo de Ministro, del magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-20131.

Se trata de Anabella Morfín, como magistrada titular, y María Magdalena Jocholá, como magistrada suplente, quienes, según el mandatario "representan la capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad que la Constitución demanda".

Afirmó el mandatario que la decisión asumida la realizó bajo la convicción de protección del pueblo a través de más seguridad, equidad, desarrollo y transparencia solo puede asegurarse con una justicia robusta, con una base ética y transparente.

Trayectoria de Anabella Morfín

De 1979 a 1985 fue asesora legal y secretaria general del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y del Consejo Nacional de Transformación Agraria.

En 1986 fue secretaria administrativa de la Corte de Constitucionalidad.

En 1989 fundó el Instituto de Derecho Mercantil y la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos.

De 1989 a 1990 fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

En 1992 fundó el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

De 1993 a 1996 ejerció como ministra de Trabajo y Previsión Social y como ministra coordinadora del Gabinete Social, además de presidir la Junta Directiva del INTECAP y participar como jefa de misión técnica en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en Copenhague en 1995.

De 2003 a 2005 presidió el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial.

Además, ha sido consultora de la Fundación Myrna Mack, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En 2016, el entonces presidente, Jimmy Morales, la nombró Procuradora General de la Nación, en sustitución de María Eugenia Villagrán, quien renunció al cargo por amenazas de muerte.

Morfín dejó la PGN en mayo de 2018 con varios casos pendientes, entre ellos el caso Odebrecht y el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En 2024 asumió la Dirección de Gobierno Abierto de la Comisión Presidencial, manteniéndose vinculada al gobierno de Arévalo hasta su designación en la CC

Integración de la CC

Con la designación efectuada por el mandatario, se completa el nombramiento de los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes para los próximos cinco años en la alta Corte constitucional del país.

Durante la madrugada del viernes 6 de marzo, el Congreso de la República designó a Roberto Molina Barreto, como magistrado titular, y Luis Alfonso Rosales Marroquín, como magistrado suplente.

Foto: Guatemala Visible

Mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lo suyo al nombrar a Dina Josefina Ochoa Escribá, como magistrada titular, y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, como magistrada suplente.

Y, el Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos, eligió a Julia Marisol Rivera, como magistrada titular, y a José Luis Aguirre Pumay, como magistrado suplente.

Por último, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), nombró a Astrid Lemus, como magistrada titular, y a Luis Fernando Bermejo, como magistrado suplente.