Resaltan que el etanol puede diversificar la matriz energética regional

Mandatario asegura que se puede aprovechar el conocimiento internacional para desarrollar una política pública con criterios técnicos.

Autoridades de Guatemala y Estados Unidos, expertos internacionales y representantes de los sectores energético y agrícola, destacaron el papel de los biocombustibles en la diversificación y el fortalecimiento de la seguridad energética.

Durante el Seminario Regional Cultivando Energía 2026, que se llevó a cabo en Guatemala, se reunieron funcionarios gubernamentales, especialistas y representantes de la industria para intercambiar experiencias internacionales.

Los expertos analizaron los elementos regulatorios, técnicos y operativos vinculados al desarrollo de programas de biocombustibles en América Latina.

El subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Luke Lindberg, subrayó que la energía desempeña un papel central en el dinamismo de la actividad económica y en el fortalecimiento de los negocios.

expertos comentaron los beneficios de los biocombustibles. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Destacó que la implementación de mezclas de etanol con gasolina puede generar beneficios tanto para los consumidores como para el medio ambiente, además de abrir oportunidades de colaboración y crecimiento económico entre Estados Unidos y Guatemala.

El funcionario estadounidense señaló que este tipo de políticas también puede contribuir a una mayor estabilidad en los precios de los combustibles en los puntos de venta.

En el evento también participó Ryan LeGrand, presidente y director ejecutivo del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos y Mark Wilson, presidente de la Junta Directiva de la organización.

En las intervenciones del seminario se abordó el papel que pueden desempeñar los biocombustibles como parte de las estrategias para diversificar las fuentes de energía y fortalecer la seguridad energética en los países de la región.

Asimismo, se discutieron las oportunidades de cooperación técnica relacionadas con el desarrollo de programas de mezcla de etanol con gasolina.

El presidente Bernardo Arévalo, quien participó en la inauguración del encuentro, destacó el compromiso del país de avanzar hacia el uso de combustibles más limpios como parte de una estrategia de desarrollo sostenible.

Durante su intervención, el mandatario señaló que la incorporación de biocombustibles en la matriz energética guatemalteca se sustenta en un marco legal vigente desde hace más de cuatro décadas.

Agregó que en la actualidad se cuenta con evidencia científica y experiencia acumulada por decenas de países que han implementado con éxito programas de mezcla de etanol en sus combustibles.

Autoridades regionales discutieron sobre la implementación de políticas públicas para el uso de biocombustibles. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

El mandatario indicó que Guatemala tiene la oportunidad de aprovechar el conocimiento internacional disponible para desarrollar esta política pública con criterios técnicos y con una visión de largo plazo.

Afirmó que el país busca avanzar en el uso de biocombustibles como parte de los esfuerzos para diversificar su matriz energética, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir a mejorar la calidad del aire.

El Seminario Regional Cultivando Energía 2026 fue organizado por el Consejo de Granos y Bioproductos de los Estados Unidos y también abordó aspectos logísticos y de infraestructura necesarios para la implementación de este tipo de políticas energéticas.

Las sesiones incluyeron paneles sobre el rol del sector agrícola en la producción de biocombustibles, el impacto económico y ambiental de estas estrategias y las experiencias de países que han incorporado mezclas de etanol como parte de sus políticas energéticas.