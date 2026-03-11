En la nostalgia: Revive los éxitos de Plastilina Mosh en su show

Plastilina Mosh regresa a Guatemala para recordar los éxitos de la banda que revolucionó al rock alternativo mexicano a finales de los 90 fusionando electrónica, hip-hop, funk y rock con letras irónicas e inglés/español.
Destacaron por su estilo inclasificable, lanzando éxitos icónicos como "Niño Bomba", "Mr. P Mosh", "Millionaire" y "Afroman" y formarán parte del setlist.
El dúo formado por Jonás González y Alejandro Rosso se caracteriza por su estilo experimental mezclando géneros como rock alternativo, electrónica, hip hop, funk, pop y música lounge. Una propuesta que ayudó a modernizar el sonido del rock mexicano.
Fecha
La cita es el jueves 16 de abril en el Parque de la Industria (8a. Calle 2-33 Zona 9) a partir de las 8:00 a. m.
Entradas
Puedes adquirirlas en la página web de Dos Mundos, ingresa aquí.
Ultra Fan: Q500.00
Fan: Q350.00
Más cargos por servicio de ticketeras.