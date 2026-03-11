En la nostalgia: Revive los éxitos de Plastilina Mosh en su show

Versión Impresa
  • Por Selene Mejía
11 de marzo de 2026, 14:39
Plastilina Mosh llega a Guatemala. (Foto: Instagram)

Plastilina Mosh regresa a Guatemala para recordar los éxitos de la banda que revolucionó al rock alternativo mexicano a finales de los 90 fusionando electrónica, hip-hop, funk y rock con letras irónicas e inglés/español. 

Destacaron por su estilo inclasificable, lanzando éxitos icónicos como "Niño Bomba", "Mr. P Mosh", "Millionaire" y "Afroman" y formarán parte del setlist. 

El dúo formado por Jonás González y Alejandro Rosso se caracteriza por su estilo experimental mezclando géneros como rock alternativo, electrónica, hip hop, funk, pop y música lounge. Una propuesta que ayudó a modernizar el sonido del rock mexicano.

Fecha

La cita es el jueves 16 de abril  en el Parque de la Industria (8a. Calle 2-33 Zona 9) a partir de las 8:00 a. m. 

Entradas

Puedes adquirirlas en la página web de Dos Mundos, ingresa aquí

Ultra Fan: Q500.00

Fan: Q350.00 

Más cargos por servicio de ticketeras. 

 

 

 

 

