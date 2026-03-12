Identifican al joven conductor que fue asesinado en la zona 6

Otro hombre que presuntamente habría atacado al conductor, fue baleado por otras personas y minutos más tarde también falleció.
Un ataque armado se registró este miércoles en contra de un joven conductor en la 18 calle y 16 avenida de la colonia Cipresales, en la zona 6 capitalina.
Luego del hecho de violencia, se presentó una señora indicando ser la madre del fallecido, a quien identificó como: Joshua Omar Gómez Rodríguez, de 21 años.
La progenitora de la víctima mencionó que, su hijo era una persona trabajadora y que regresaba de sus labores cuando fue sorprendido por unos malhechores.
En el lugar, uno de los presuntos sicarios habría sido baleado por personas que observaron el ataque, por lo que fue remitido bajo custodia policial al Hospital General San Juan de Dios.
Sin embargo, a su ingreso a dicho centro asistencial, falleció por heridas de bala en la cabeza; este individuo no fue identificado.