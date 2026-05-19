¡Contra el tiempo! Sigue demora en la emisión de reglamento de portabilidad numérica

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El reglamento de portabilidad numérica aún sigue en revisión en la PGN, tras realizar observaciones a la SIT en dos ocasiones.

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El proceso para aprobar el reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica continúa en análisis dentro de distintas instituciones del Ejecutivo, según explicó el superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, durante una citación en el Congreso este 19 de mayo.

Diputados cuestionaron el atraso debido a que el tiempo establecido en la ley está por vencerse. (Foto: Wilder López/Soy502)

Rubio detalló que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) ya elaboró el proyecto de reglamento conforme lo establece el Decreto 14-2025; sin embargo, el trámite avanza más lento de lo previsto debido a que la entidad depende de que sea aprobado por medio de un acuerdo gubernativo por parte del Ministerio de Comunicaciones.

El trámite ha avanzado más lento de lo previsto debido a que la entidad depende de que sea aprobado por medio de un acuerdo gubernativo por parte del Ministerio de Comunicaciones. pic.twitter.com/Vtoy1LqdZp — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 19, 2026

Retrasos de revisión

También explicó que, tras ser elaborado por la SIT, el reglamento debe ser enviado al Ministerio de Comunicaciones, trasladado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Secretaría General de la Presidencia, etapas que forman parte del proceso obligatorio antes de su publicación oficial.

Según Rubio, el proyecto ya fue remitido en dos ocasiones a la PGN, institución que ha solicitado varias modificaciones y cada observación fue corregida.

Por ahora, el reglamento se encuentra otra vez en la PGN y, si obtiene el visto bueno, pasará a la Secretaría General de la Presidencia para continuar con el trámite final de aprobación y publicación.

El proceso para aprobar el reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica continúa en análisis dentro de distintas instituciones del Ejecutivo, según explicó el superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, durante una citación en el Congreso este 19 de mayo. : WL pic.twitter.com/29lfDfXUAS — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 19, 2026

Sin embargo, el plazo de seis meses para emitir el reglamento está por vencerse a finales de mayo, pues la ley fue publicada en noviembre de 2025.

La publicación del reglamento es importante para iniciar la fase de implementación tecnológica de la portabilidad numérica.

Ante esto, Rubio indicó que esperan que el reglamento pueda quedar publicado entre finales de mayo y principios de junio, pero aclaró que los tiempos no dependen únicamente de la SIT, sino también de las demás entidades involucradas en el proceso.

Base de datos

Además, explicó que, una vez vigente el reglamento, se integrará oficialmente un comité junto a las empresas operadoras para avanzar en la contratación del ente independiente que administrará la base de datos centralizada de números telefónicos y operará el sistema de portabilidad.

"Hemos tenido reuniones informales con los operadores. No podemos hacer reuniones oficiales porque el reglamento establece la formación del Comité", agregó.

La ley permitirá a los usuarios conservar su número telefónico al cambiar de operador. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Añadió que la intención de la ley es facilitar que los usuarios puedan conservar su número telefónico al cambiar de operador, proceso que incentivará a las compañías a mejorar sus servicios y fortalecer la competencia en el mercado.

Sanciones

Asimismo, indicó que el reglamento contempla sanciones para las empresas que incumplan la normativa de portabilidad numérica. Las multas estarán basadas en el artículo 81 de la Ley General de Telecomunicaciones y podrían ir desde mil hasta cien mil UMAS en casos de reincidencia.

Rubio también señaló que los operadores deberán aplicar mecanismos de validación documental y biométrica para prevenir fraudes durante los procesos de migración de números telefónicos.

"Estamos buscando entidades que tengan amplia experiencia en el tema. Y afortunadamente hay varias empresas que están operando en varios países y que conocen bien esto... operadores que estén interesados también en evitar los fraudes. Ellos van a hacer todo tipo de validaciones, tanto de documental como biométrica de la identidad", Indicó.

Diputados cuestionaron el atraso debido a que el tiempo establecido en la ley está por vencerse. pic.twitter.com/86431p8peT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 19, 2026

Al finalizar la reunión, diputados plantearon la creación de una mesa técnica para dar seguimiento al reglamento y agilizar el proceso de aprobación de la normativa en un plazo estimado de 18 meses.

La citación fue presidida por el diputado Luis Aguirre, jefe de bloque de la bancada CABAL.