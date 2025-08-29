Banpaís presenta su transformación como parte de Corporación Bi

-

Como parte de su proceso de evolución institucional y tras 18 años de formar parte de Corporación Bi, Banpaís y Seguros del País dieron a conocer oficialmente su nueva identidad corporativa.

El anuncio marca una etapa de transformación para ambas entidades, que refuerzan su compromiso con Honduras y con la construcción de un ecosistema financiero ágil y cercano a las necesidades de las personas.

“ Este paso responde a nuestra convicción de evolucionar, anticipando los desafíos del entorno financiero y honrando la confianza de quienes forman parte de nuestra visión: clientes, colaboradores, accionistas y aliados. ” María del Rosario Selman-Housein , presidenta ejecutiva de Banpaís.

Una nueva identidad visual

El nuevo logotipo incorpora el distintivo "Bi", símbolo regional de confianza, acompañado del ícono del infinito sobre la letra "i", que representa acompañamiento y posibilidades de crecimiento.

La paleta de colores también refleja los pilares de la marca:

Azul Experto: experiencia y solidez.

Aqua Digital: innovación tecnológica y agilidad operativa.

Amarillo Banpaís: cercanía con las comunidades.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Implementación gradual

El cambio se aplicará de forma progresiva, iniciando en los canales digitales. Los clientes únicamente deberán actualizar su aplicación, sin necesidad de modificar credenciales ni procesos de acceso.

Según la Junta Directiva, la transformación consolida el liderazgo de Banpaís y busca aportar al desarrollo económico de Honduras.

Seguros del País se suma a la transformación

La renovación también incluye a Seguros del País, que presentó su nueva identidad visual como parte de la estrategia integral. Fundada hace más de 23 años, la compañía reafirma su compromiso con la protección de las familias hondureñas.

Nuestro compromiso permanece firme: proteger con ética, innovar con responsabilidad y crecer junto a quienes confían en nosotros. Gerardo Rivera, gerente general de Seguros del País.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Banpaís y Seguros del País mantienen su integración a Corporación Bi, con más de 57 años de presencia en Centroamérica. Esta relación permite desarrollar proyectos financieros alineados con el crecimiento económico y social de la región.