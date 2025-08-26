Bantrab anuncia el regreso de CrossTech LatAm 2025

Gracias a la alianza con Bantrab, se anunció que Guatemala será nuevamente sede de CrossTech LatAm 2025, el encuentrode la industria fintech y de pagos transfronterizos. La última vez que este evento se celebró en Guatemala fue en 2017.
Durante CrossTech LatAm 2025, Bantrab reforzará su compromiso con la inclusión financiera y la innovación digital mediante el programa Guatemaltecos Hechos de Valor, orientado a apoyar a personas retornadas y familias que reciben remesas mediante soluciones financieras, educación y reinserción laboral.
Detalles del evento
- Fecha: 9 y 10 de septiembre de 2025
- Lugar: Épica Eventos y Convenciones
- Registro y compra de entradas aquí.