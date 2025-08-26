Versión Impresa
Bantrab anuncia el regreso de CrossTech LatAm 2025

  • Por Redacción comercial
26 de agosto de 2025, 17:03
(Fotografía: Soy502)

Gracias a la alianza con Bantrab, se anunció que Guatemala será nuevamente sede de CrossTech LatAm 2025, el encuentrode la industria fintech y de pagos transfronterizos. La última vez que este evento se celebró en Guatemala fue en 2017.

Durante CrossTech LatAm 2025, Bantrab reforzará su compromiso con la inclusión financiera y la innovación digital mediante el programa Guatemaltecos Hechos de Valor, orientado a apoyar a personas retornadas y familias que reciben remesas mediante soluciones financieras, educación y reinserción laboral.

Nuestra alianza con CrossTech no es un acto aislado, sino un compromiso profundo con la inclusión financiera. Queremos que más guatemaltecos reciban sus remesas con seguridad.
Estuardo García
, director de Canales Alternos y Digitales de Bantrab.

Detalles del evento

  • Fecha: 9 y 10 de septiembre de 2025
  • Lugar: Épica Eventos y Convenciones
  • Registro y compra de entradas aquí.

