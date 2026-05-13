Real Madrid se juega el honor ante el Oviedo en el Bernabéu

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En medio de un ambiente cargado tras la sorpresiva comparecencia de Florentino Pérez y todavía marcado por el episodio protagonizado por Tchouaméni y Valverde, el Real Madrid afrontará este jueves (1:00 p.m. en vivo por Sky/Vix) un examen complicado ante su afición en el duelo frente al Oviedo.

En esta ocasión, el protagonismo no recaerá únicamente en lo que ocurra sobre el césped del Bernabéu. La atención estará centrada en la reacción de los aficionados, decepcionados por una temporada en la que el equipo blanco dejó escapar definitivamente sus opciones ligueras después de caer 2-0 ante el Barcelona en la jornada anterior.

El conjunto catalán también privó al Madrid de levantar la Supercopa de España, mientras que el Albacete eliminó al equipo dirigido por Arbeloa en los octavos de la Copa del Rey y el Bayern hizo lo propio en los cuartos de final de la Champions League. Como resultado, el club vuelve a cerrar otro curso sin títulos.

Con solo tres encuentros por disputar, el Madrid encara la recta final de la temporada con pocas motivaciones deportivas. El choque ante el Oviedo será el primero de ellos, antes de medirse a Sevilla y Athletic. En este contexto, será la grada la encargada de expresar su veredicto sobre el rendimiento tanto de la plantilla como de la directiva.