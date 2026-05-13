Olvida el papel: Así funciona la nueva app para viajeros de la SAT en Guatemala

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Te explicamos paso a paso cómo llenar este formulario a través de la aplicación Declaración Del Viajero SAT-GT para obtener tu código QR de aduanas de forma gratuita, cumpliendo con los requisitos legales y agilizando tu paso por el aeropuerto.

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Te encuentras preparado para ir a ese viaje planeado desde hace varios meses, antes de irte, debes tomar en cuenta que debes de tener algunos documentos para presentarlos en el aeropuerto.

Uno de ellos es la Declaración Jurada Regional de Viajero (DJRV); este es un documento digital obligatorio para entrar o salir de Guatemala y otros países centroamericanos, utilizado para declarar bienes, dinero o artículos sujetos a impuestos. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo.

El documento se debe presentar cuando se sale del país. (Foto: Archivo)

En la actualidad, se tiene la opción de hacer este trámite desde una aplicación de tu celular, descárgala como Declaración Del Viajero SAT-GT, la misma está disponible para sistemas operativos IOS o Android, desde la App Store, Play Store y AppGallery.

Procede a crear tu usuario con todos los pasos que te solicitará.

Para llenar el formulario es importante que tengas a la mano o te sepas el número de pasaporte o del Documento Personal de Identificación (DPI), el cual se te solicitará al inicio.

El DJRV no tiene ningún costo. (Foto: Archivo)

El sistema te desplegará una ventana con instrucciones y el Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, al cual debes de dar en "Aceptar y continuar".

Seguidamente existe la opción de autorrelleno, la aplicación llenará los campos siguientes: datos personales e información del viaje, esto lo hace por medio de la información proporcionada en el paso anterior.

Cuestionario

Posteriormente, se te presentarán una serie de preguntas como, las cuales debes no puedes omitir: ¿Ha disfrutado en los últimos 6 meses de exoneración de tributos? o ¿Lleva o trae consigo dinero en efectivo o valores monetarios, títulos valores, objetos, metales preciosos o una combinación de estos por un valor igual o superior a US$ 10,000 o su equivalente? A las cuales es necesario responder "sí↑ o ↑no", toma en cuenta que son seis preguntas en total.

También se debe de presentar al momento de ingresar al país. (Foto: Archivo)

Al finalizar, selecciona el botón "Guardar", aparecerá en pantalla el número de Declaración y el código QR, al cual debes tomarle una fotografía o captura de pantalla, asimismo, existe la disponibilidad para descargar un resumen en formato PDF de la información. proporcionada.

Cuando viajes, recuerda llevar el número de declaración y código QR del paso anterior y el cual recibiste en el correo electrónico consignado. Presentarlo cuando las autoridades lo soliciten.

Para llenar el DJRV se hace por medio de una aplicación. (Foto: Archivo)

La medida facilita el control migratorio y aduanero, también agiliza el paso por el aeropuerto. Recuerda que el trámite es completamente gratuito y se tiene la opción de hacerlo desde cualquier dispositivo con internet.