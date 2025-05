Hansi Flick renueva con el Barcelona hasta junio de 2027

-

Hansi Flick renueva con el FC Barcelona hasta junio de 2027.

El FC Barcelona hizo oficial este miércoles la renovación del técnico alemán Hansi Flick, quien continuará al frente del equipo hasta junio de 2027.

La extensión del contrato, que añade un año más al acuerdo inicial, llega tras una temporada sobresaliente en la que el club conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Flick ha revitalizado al equipo con un juego más directo, competitivo y efectivo, logrando incluso superar al Real Madrid en sus cuatro enfrentamientos del curso y quedando a un paso de la final de la Champions

El técnico ha logrado integrarse rápidamente, ganándose el respaldo de jugadores, directiva y afición.

The show must go on

Estadísticas sobre Flick

En cifras, dirigió 59 partidos con un balance de 43 victorias, 7 empates y 9 derrotas, con 171 goles a favor y 71 en contra.

Además, potenció el rendimiento de una plantilla similar a la del año anterior, impulsando su carácter competitivo.

La decisión de renovar solo por un año más fue del propio Flick, quien prefiere vínculos de corto plazo dada la exigencia y volatilidad del banquillo blaugrana. La confianza en su proyecto, sin embargo, es firme dentro del club.