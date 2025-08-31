El Barcelona deja escapar sus primeros puntos en empate 1-1 ante el Rayo Vallecano

-

El Barcelona sufrió este domingo para empatar 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, en la tercera jornada de la Liga, y queda cuarto con siete puntos, a dos de los equipos de cabeza, Real Madrid y Athletic Bilbao, que ganaron sus tres partidos.

Lamine Yamal (minuto 40) adelantó al equipo catalán de penal y luego igualó para los madrileños Fran Pérez (67), en un encuentro marcado por los problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR).

Antes de que se iniciara el partido, el árbitro se dirigió a los técnicos del Rayo y Barcelona, Íñigo Pérez y Hansi Flick, para indicarles que había problemas de comunicación con el VAR, que estuvo inoperativo durante la primera mitad.