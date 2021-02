El Barcelona vence al Betis y supera al Madrid en la tabla

El Barcelona ganó contra el Betis, 3-2, en un partido de infarto que el conjunto blaugrana logró llevar a buen término, casi al borde del final. Con este resultado, el Barcelona pasa a segunda posición y desplaza al Madrid al tercer puesto, aunque igualen en puntos.

El Barcelona, que empezó el partido sin Messi, navegaba con pocas ideas que no lograba concretar y, al minuto 38, Borja Iglesias anotó el primer gol para el Betis. Se fueron al descanso con la ventaja para el cuadro del Betis.

Empieza el segundo tiempo y Messi entra de cambio. En pocos minutos el partido cambió por completo, el Barcelona se volvió más vertical y atacó frontalmente a su rival. El empate cayó al 59, tras recibir un pase y, al borde del área, lanza un zurdazo que el arquero no pudo detener.

LEOOOO!!!!!!! pic.twitter.com/nWPAaWEUYq — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) February 7, 2021

Diez minutos después, en otra ofensiva del Barcelona, Messi hizo un pase filtrado al centro del área para Jordi Alba, quien hizo el centro del área donde ya estaba Griezmann, quien falló la jugada pero terminó anotando en su propia puerta Victor Ruiz Torre.

MESSI HAS BEEN ON THE PITCH FOR 10 MINUTES, SCORED AND DELIVERED THIS INSANE PASS FOR THE 2-1 !!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Xu8yCm3OkC — mx (@MessiMX10i) February 7, 2021

Al 75, Victor Ruiz Torre empató las acciones y las esperanzas del Barcelona por liderar la tabla se esfumaban. Sin embargo, el partido estaba lejos aún de terminarse.

Al minuto 87, casi al borde del final, Francisco Trincao, anotó el gol final del triunfo para permitir que el Barça escale a la segunda posición y desplace al Madrid al tercer puesto, equipo al que empata con 43 puntos.