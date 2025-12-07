¡Batacazo! Celta tumba al Madrid en el Bernabéu y lo aleja del liderato

-

El Celta de Vigo dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar 2-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Española 2025-2026. En un partido intenso, caliente y muy disputado, el conjunto gallego se llevó tres puntos de oro que impactan de lleno en la lucha por el liderato, favoreciendo al Barcelona, que ahora se aleja con cuatro puntos de ventaja en la cima del torneo.

Williot Swedberg fue el gran héroe al firmar un doblete en casa ajena. El primero del sueco llegó al 54, que culminó de gran forma una vistosa jugada colectiva del equipo visitante. El primer tiempo había sido muy parejo, con alternancia en el dominio y pocas opciones claras de gol. Ya en el complemento, el Celta supo ser contundente, resistiendo con orden pese al dominio del Real Madrid, que terminó el partido con un 62% de posesión del balón.

FP: @RealMadrid 0-2 @RCCelta

⚽ 54' Williot

⚽ 90'+3' Williot

@Emirates pic.twitter.com/clST1e1HNw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2025

Tras el gol, el equipo dirigido por Xabi Alonso adelantó líneas en busca del empate, pero todo se complicó con la expulsión de Fran García, quien vio dos tarjetas amarillas en menos de un minuto tras una fuerte protestas contra el árbitro. Con un hombre menos, el conjunto merengue perdió claridad y no logró romper el sólido bloque defensivo del Celta. Al 90+2, Álvaro Carrera también vio la tarjeta roja y complicó aún las la situación. En el 90+3, Swedberg no perdonó en el área y firmó el 2-0 que provocó los silbidos en el Bernabéu.

Esta derrota golpea duramente al Real Madrid, que comienza a alejarse de la pelea por el liderato y deja nuevas dudas sobre su rendimiento en la presente temporada, mientras que el Barcelona se consolida como líder cómodo del campeonato.