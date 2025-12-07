Mundial 2026: Desempate, suplentes, show musical y tiempo de hidratación

-

La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, presentará una serie de novedades importantes a nivel reglamentario, logístico y de entretenimiento, marcando un antes y un después respecto al Mundial de Catar 2022. Entre los cambios más relevantes destacan el nuevo criterio de desempate en la fase de grupos, las pausas de hidratación obligatorias por el calor y un show musical durante el medio tiempo de la final.

Uno de los ajustes más llamativos será en el sistema de desempate entre selecciones que terminen igualadas en puntos dentro de un mismo grupo. A partir de 2026, la diferencia de gol ya no será el primer criterio para definir la clasificación. Este formato ya fue utilizado recientemente en el Mundial de Clubes 2025.

El orden de desempate será el siguiente:

1. Resultado del partido entre los equipos involucrados.

2. Mayor diferencia de goles en los partidos entre esos equipos.

3. Mayor cantidad de goles marcados en los partidos entre esos equipos.

4. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

5. Mayor cantidad total de goles en el grupo.

6. Fair Play, según la cantidad de tarjetas recibidas por jugadores y cuerpo técnico.

En el aspecto climático, la FIFA hará obligatorias las pausas de hidratación en todos los partidos, debido a las altas temperaturas que se esperan durante el verano en Norteamérica. Estas pausas serán determinadas por el árbitro entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, permitiendo a los jugadores rehidratarse y recuperarse. Además, los encuentros serán programados en horarios de menor exposición al calor, aunque la pausa será una medida fija en cada compromiso.

Otro cambio relevante está relacionado con el número de jugadores disponibles por selección. Para el Mundial 2026, cada equipo podrá inscribir 26 futbolistas, de los cuales 15 estarán habilitados en el banquillo como suplentes, mientras que 11 estarán en el campo de juego. Esta ampliación brinda mayor margen táctico a los cuerpos técnicos y más opciones de rotación.

La FIFA quiere emular el espectáculo que organiza el Super Bowl con su show de medio tiempo. (Foto: NFL)

Finalmente, la FIFA confirmó una innovación histórica para la final del Mundial, programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium: habrá un show musical en el medio tiempo, con una duración aproximada de 15 minutos. Por esta razón, el descanso entre ambos tiempos podría extenderse entre 20 y 25 minutos. Aunque aún no se ha confirmado el artista o artistas participantes, este formato ya fue probado en el Mundial de Clubes 2025, donde se presentaron figuras como J Balvin, Doja Cat, Emmanuel Kelly y Coldplay.

Con estas modificaciones, la Copa del Mundo 2026 no solo apunta a ser la más grande de la historia por su formato ampliado, sino también una de las más innovadoras dentro y fuera de la cancha.