El saludo que envía el Bayern München con motivo de la independencia

El equipo europeo saludó a sus seguidores de Centroamérica.

El club alemán FC Bayern München envió un mensaje de felicitación a los países de Centroamérica con motivo del aniversario de su independencia, entre ellos Guatemala.

La publicación se realizó en la página oficial en Facebook de la institución deportiva, donde se destacó el saludo hacia la región y se generaron múltiples reacciones de agradecimiento por parte de los aficionados.

"A nuestros maes de Costa Rica, cheros de El Salvador, compas de Guatemala, majes de Honduras y cheles de Nicaragua, les deseamos un muy feliz Día de la Independencia. ¡ !", dice el mensaje enviado por el club europeo.

El FC Bayern München, fue fundado en 1900 en la ciudad de Múnich, Alemania y es uno de los equipos más reconocidos del fútbol mundial.

A lo largo de su historia ha conquistado más campeonatos de liga y copas nacionales que cualquier otro club en Alemania, además de haber alcanzado importantes triunfos internacionales en la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Este historial lo ha consolidado como un referente global en el balompié, razón por la cual, en Guatemala, el club alemán cuenta con una sólida base de seguidores que siguen con atención sus actuaciones en las competiciones europeas.

El saludo del FC Bayern München cobra relevancia en un contexto en el que la interacción entre clubes internacionales y sus aficionados en América Latina se ha intensificado a través de las redes sociales.

Para la afición guatemalteca, ser reconocidos por un equipo de la magnitud del Bayern representa no solo un motivo de orgullo, sino también la confirmación de que su seguimiento es valorado en el ámbito global.

Las reacciones de guatemaltecos y centroamericanos no se han hecho esperar en la publicación de redes sociales.

No es la primera vez que el Bayer München saluda a Guatemala por su independencia. (Foto: Archivo / Soy502)

"Saludos a FC Bayer München, desde la tierra de la eterna primavera, gracias por el saludo de nuestros 204 años de independencia", comentó Juan Carlos Santos, de Guatemala.

Mientras que la hondureña Emily Pérez comentó: "Orgullosamente Catrachos Gracias FC Bayern München ¡Viva Honduras Viva Centroamérica!".