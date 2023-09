El Bayern de Múnich hunde más al débil y dolido Manchester United

-

El sorteo de la UEFA Champions League decidió que dos de los clubes más importantes en Europa compartieran grupo y disputaran la primera jornada, el Bayern de Múnich y el Manchester United.

En el Allianz Arena, frente a 75 mil espectadores, los 'bávaros' recibieron a los 'diablos rojos', que no están pasando un buen momento en Inglaterra, en donde se encuentran en la posición número 13.

Los dirigidos por Erik ten Hag arrancaron la Premier League con tres derrotas en sus cinco primeros partidos, llevándose abucheos de su propia afición, tras perder ante el Brighton el 16 de septiembre.

Por su parte, la situación es distinta en el Bayern, que ha sido campeón en las últimas 11 temporadas de la Bundesliga alemana, y se mantiene invicto esta temporada en todas las competiciones.

Un escenario imponente #MUFC #UCL pic.twitter.com/uQk17NqW4F — Manchester United (@ManUtd_Es) September 20, 2023

El partido

La primera media hora del encuentro de este 20 de agosto fue completamente alemana y, al minuto 27, caería el primer gol del Bayern, obra de Sané, gracias a un error garrafal del arquero Onana.

Tres minutos después, llegaría el segundo gol de los locales. El joven Jamal Musiala, de 20 años, volvió loca a la defensa inglesa dentro del área y le dejó una asistencia perfecta a Serge Gnabry.

¡Miércoles de #UCL! ☀️#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/EjOU9QY8od — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 20, 2023

Entre ambos equipos, juntan 9 títulos de Liga de Campeones (6 del Bayern y 3 del United). Además, protagonizaron una de las mejores finales de la Champions League, en la temporada 1998-99.

El 26 de mayo de 1999 en Barcelona, el Manchester United le arrebató el campeonato al Bayern de Múnich en el último suspiro, con dos anotaciones en los últimos dos minutos del encuentro.

Ya en el segundo tiempo, el Manchester United reaccionaría con un gol de Rasmus Höjlund al minuto 48. Luego de rematar dentro del área y aprovechar un desvío, volvió a meter a su equipo en el partido.

Harry Kane, capitán de Inglaterra y fichaje estrella del Bayern, había afirmado, previo al partido, que "el United es muy peligroso, siempre reacciona con fuerza y por eso tenemos que estar siempre atentos".

| GOAL: Casemiro gets another one back for Manchester United.



Bayern Munich 3-2 Manchester United



pic.twitter.com/EQ14aF9mFw — CentreGoals. (@centregoals) September 20, 2023

El mismo delantero inglés sepultaría las aspiraciones del conjunto británico, luego de aprovechar una pena máxima a la perfección, sentenciando así el partido 3-1 a favor del Bayern de Múnich.

"Me gusta esta situación, porque hay que saber afrontarla y gestionarla. Tenemos que centrarnos en el proceso y yo me ocuparé de los problemas", dijo Ten Hag al término del encuentro.

| GOAL: Casemiro has a brace.



Bayern Munich 4-3 Manchester United



pic.twitter.com/yTOuNyqz4h — CentreGoals. (@centregoals) September 20, 2023

Casemiro recortaría la ventaja al minuto 88 para acercar al Manchester United, pero inmediatamente el delantero francés, Mathys Tel, anotaría el cuarto y último gol del Bayern de Múnich.

Aún así, el conjunto inglés no bajaría los brazos y anotaría un tercer gol en el último minuto del encuentro, aunque no le serviría de mucho, ya que el partido terminaría 4-3 a favor de los alemanes.