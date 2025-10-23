¡Bebé en camino! Sandy Méndez revela su embarazo

La conductora de televisión Sandy Mánedez anunció de manera oficial que está a la espera de su primer bebé.
Con un video grabado en el parque de diversiones de Disney la también generadora de contenido lanzó el aviso.
"Uno de mis sueños más esperados se hará realidad muy pronto... te espero con mucho amor", escribió junto a un tierno video.
Tras subirse a un juego mecánico repentinamente sacó el ultrasonido de su chaqueta y lo mostró emocionada.
Acerca de Sandy Méndez
Sandy inició su carrera como modelo e inició como conductora en el programa "¡Qué Chilero!" de TV Azteca Guatemala, luego integró las filas de "Café AM", donde se encuentra actualmente.
Sandy es una de las comunicadoras más queridas en Guatemala. La famosa formó esta mañana parte del matutino sin levantar sospechas.
