¿No ha superado a Nodal? El extraño mensaje de Belinda que impactó a sus fans

-

Belinda reapareció ahora que Christian Nodal y Cazzu son padres.

OTRAS NOTICIAS: Cazzu comparte la primera imagen de su bebé

Ahora que Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una bebé, Belinda finalmente resurgió en las redes sociales vestida de negro. Además, hizo una aparición en "La Más Draga", un reality show donde dio una hermosa reflexión que ha hecho sospechar a muchos de que no ha superado a Nodal.

View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda fue la juez invitada en el reality y, cuando pasó una de las participantes, le dio una hermosa reflexión sobre el dolor.

"Las heridas nos hacen más fuertes y, a pesar de que el venado (participante) esté herido, tú estabas siempre con la cara en alto con muchísima seguridad. Lo que hay que hacer en la vida siempre es levantarse, a pesar de las adversidades y los dolores de las heridas que nos hacen más fuertes", aconsejó la cantante a la concursante.

Muchos internautas especularon que la cantante, al hablar de las adversidad y las heridas, realmente estaba refiriéndose a la paternidad de Christian Nodal, asumiendo que no habría superado su relación con el cantante.

View this post on Instagram A post shared by LA MÁS DRAGA (@lamasdraga)

Belinda hablando del embarazo

Cuando recién se había dado a conocer la noticia de que Christian Nodal y Cazzu estaban esperando un hijo, algunos periodistas interrogaron a Belinda sobre el bebé.

Belinda había tratado de ser respetuosa y no hablar de su relación pasada y así procurar no confirmar ni desmentir ningún rumor; sin embargo, en una ocasión tuvo que ser contundente.

"Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto, porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y, por respeto a la nueva familia, yo creo que no tengo porqué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor".

#Nodal ♬ sonido original - Marco Meza @marcomeza25 El programa #SaleElSol emitió las declaraciones de #Belinda sobre el embarazo de #Cazzu

*Con información de Mundo Deportivo