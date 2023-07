Dennis Arana y Belinda en una foto, ¿cuál fue la razón de su encuentro?

-

El exacadémico guatemalteco rompió las redes sociales con unas fotografías junto a Belinda.

A través de redes sociales, Dennis Arana compartió una serie de fotografías donde aparece junto a Belinda.

Las imágenes se difundieron entre usuarios luego de recibir cientos de reacciones y comentarios por el inesperado encuentro entre ambos.

Y es que el guatemalteco fue elegido por la reconocida marca de joyas, Pandora, para ser parte de un evento en Tailandia, y Belinda fue la invitada especial.

View this post on Instagram A post shared by Dennis Arana (@dennisarana)

"Ganando como siempre desde Tailandia para el mundo con la hermosa @belindapop ", escribió el creador de contenido junto a las postales.

Además de Arana, la guatemalteca Gaby Asturias junto a otros influencers alrededor del mundo forman parte de la experiencia Pandora.

Cautiva con su pasarela

La famosa cantante tuvo a su cargo abrir un show de modas, donde con canciones como "Muriendo lento" puso a bailar a los presentes.

Pero el momento que se ha robado la atención en redes sociales es cuando Dennis realiza su pasarela, y Belinda no oculta su impresión.

En ese sentido, el guatemalteco se mostró muy emocionado con un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Ok la diosa ¡Belinda! Le modelé y ni cuenta me di. ¡La amo! Nunca veo a las personas porque me dan nervios. Veo sobre ellas así que no la vi", escribió.