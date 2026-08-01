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Ben Affleck gana un millón de dólares en programa de televisión (video)

  • Por Selene Mejía
01 de agosto de 2026, 09:55
Ben Affleck ganó un millón de dólares en el juego de televisión Jeopardy!". (Foto: Disney)

Ben Affleck ganó un millón de dólares en el juego de televisión Jeopardy!". (Foto: Disney)

Ben Affleck ganó el premio mayor en el programa "¿Quién quiere ser millonario?" haciéndose viral.

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El actor, guionista y director recibió el premio máximo junto a Jamie Ding, campeón del concurso "Jeopardy!", su cara de emoción por el triunfo invadió las redes. 

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¿Por qué Ben Affleck participó en "¿Quién quiere ser millonario?"?

El actor buscaba ganar para destinar los fondos de lo recaudado a la organización benéfica que Affleck apoya llamada "Eastern Congo Initiative", organización estadounidense sin fines de lucro centrada en trabajar con y para la gente del este del Congo, promoviendo iniciativas de empoderamiento para mujeres y jóvenes, agricultura sostenible, acceso a agua potable y servicios de salud.

La participación de la estrella duró una semana y en el último programa debía contestar únicamente dos preguntas, una de ellas, con valor de $500.000.

¿Qué logro se produjo apenas dos meses después de que un artículo del *New York Times* afirmara que no ocurriría hasta dentro de un plazo de entre "un millón y diez millones de años"?»

Affleck y Ding creían que la respuesta correcta era la opción C: el primer vuelo en avión.

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"Solo lo recuerdo porque fue una época de mi vida en la que me dedicaba a buscar ejemplos de errores de la prensa. Sí, así, al azar... Y, de alguna manera, recuerdo vagamente, en mi subconsciente, al Times y a los hermanos Wright, y todo aquello fue en 1905, 1903 o 1904, o algo así", mencionó. 

Aun así, Affleck y Ding utilizaron su comodín del 50:50, lo que dejó "el primer vuelo" y "la división del átomo" como posibles respuestas.

"La gente no sale a mirar el cielo y sueña con dividir el átomo, pero todos soñamos con volar", dijo Ding, y Affleck terminó confiando en su compañero.

Kimmel contestó:  "Jamie, déjame decirte qué fue lo que sí acertaste. 1903 fue precisamente el año en que los hermanos Wright hicieron volar un avión, y esos cínicos e incrédulos bastardos de *The New York Times*... supongo que simplemente no se lo creyeron".

La pregunta del millón de dólares se trató acerca de la tradición de Acción de Gracias en la que el presidente indulta a dos pavos. "¿Cuál de estas parejas de nombres *no* corresponde a pavos indultados por un presidente de los Estados Unidos?".

Ding y Affleck decidieron llamar a un amigo de Ding por si acaso, pero este no pudo contestar a tiempo. Al final, la pareja decidió llevarse por el instinto y ganó.

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