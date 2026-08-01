Ben Affleck gana un millón de dólares en programa de televisión (video)

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Ben Affleck ganó el premio mayor en el programa "¿Quién quiere ser millonario?" haciéndose viral.

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El actor, guionista y director recibió el premio máximo junto a Jamie Ding, campeón del concurso "Jeopardy!", su cara de emoción por el triunfo invadió las redes.

¿Por qué Ben Affleck participó en "¿Quién quiere ser millonario?"?

El actor buscaba ganar para destinar los fondos de lo recaudado a la organización benéfica que Affleck apoya llamada "Eastern Congo Initiative", organización estadounidense sin fines de lucro centrada en trabajar con y para la gente del este del Congo, promoviendo iniciativas de empoderamiento para mujeres y jóvenes, agricultura sostenible, acceso a agua potable y servicios de salud.

La participación de la estrella duró una semana y en el último programa debía contestar únicamente dos preguntas, una de ellas, con valor de $500.000.

¿Qué logro se produjo apenas dos meses después de que un artículo del *New York Times* afirmara que no ocurriría hasta dentro de un plazo de entre "un millón y diez millones de años"?»

Affleck y Ding creían que la respuesta correcta era la opción C: el primer vuelo en avión.

"Solo lo recuerdo porque fue una época de mi vida en la que me dedicaba a buscar ejemplos de errores de la prensa. Sí, así, al azar... Y, de alguna manera, recuerdo vagamente, en mi subconsciente, al Times y a los hermanos Wright, y todo aquello fue en 1905, 1903 o 1904, o algo así", mencionó.

Aun así, Affleck y Ding utilizaron su comodín del 50:50, lo que dejó "el primer vuelo" y "la división del átomo" como posibles respuestas.

"La gente no sale a mirar el cielo y sueña con dividir el átomo, pero todos soñamos con volar", dijo Ding, y Affleck terminó confiando en su compañero.

Kimmel contestó: "Jamie, déjame decirte qué fue lo que sí acertaste. 1903 fue precisamente el año en que los hermanos Wright hicieron volar un avión, y esos cínicos e incrédulos bastardos de *The New York Times*... supongo que simplemente no se lo creyeron".

La pregunta del millón de dólares se trató acerca de la tradición de Acción de Gracias en la que el presidente indulta a dos pavos. "¿Cuál de estas parejas de nombres *no* corresponde a pavos indultados por un presidente de los Estados Unidos?".

Ding y Affleck decidieron llamar a un amigo de Ding por si acaso, pero este no pudo contestar a tiempo. Al final, la pareja decidió llevarse por el instinto y ganó.

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