VIDEO: conductor sale expulsado de vehículo tras fuerte impacto

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Uno de los conductores involucrados resultó herido luego del choque que quedó grabado en video.

Una fuerte colisión quedó grabada por una cámara de seguridad la noche del pasado viernes 31 de julio en la calle principal de la aldea Conacastón, en Sanarate, El Progreso.

En las imágenes se observa el momento en que un automóvil gira hacia su izquierda sin percatarse que una motocicleta se acerca a gran velocidad.

El motorista no logra frenar a tiempo y choca de frente con el otro vehículo, provocando que ambos tripulantes del vehículo de dos ruedas salgan expulsados.

Debido al impacto, el motorista queda herido sobre la cinta asfáltica, mientras que su acompañante logra levantarse y lo auxilia ante la mirada de transeúntes que caminaban por el sector.

Mira aquí el video:

Chominazo en Sanarate, El Progreso. pic.twitter.com/to73ycfqIC — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 1, 2026

Bomberos Voluntarios le brindaron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos a la víctima, quien no quiso ser trasladada a ningún centro asistencial.