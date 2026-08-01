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Imágenes posteriores al accidente que dejó un grave herido en la Roosevelt (VIDEO)

  • Por Geber Osorio
01 de agosto de 2026, 09:44
Ciudad de Guatemala
El fuerte accidente dejó como saldo un hombre gravemente herido y daños materiales. (Foto: CBM)

El fuerte accidente dejó como saldo un hombre gravemente herido y daños materiales. (Foto: CBM)

Un hombre gravemente herido y serios daños materiales es el saldo de una fuerte colisión esta mañana en la calzada Roosevelt.

EN CONTEXTO: Accidente en la Roosevelt: fuerte colisión deja una persona con heridas graves

Han surgido nuevas imágenes tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido esta mañana de sábado en la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Un hombre resultó gravemente herido y fue identificado como Walter Jeovany López Hernández, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

En un video se observa la manera en que quedó uno de los vehículos involucrados, el cual sufrió serios daños materiales.

La víctima fue identificada como: Walter Jeovany López Hernández. (Foto: CBM)
La víctima fue identificada como: Walter Jeovany López Hernández. (Foto: CBM)

Se trata de un camión pequeño que debido a la fuerte colisión terminó sobre el arriate central y gran parte de la cabina del mismo quedó completamente destruida.

El tránsito en el sector se vio afectado, mientras las autoridades competentes quedaron a cargo de este percance vial.

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