Imágenes posteriores al accidente que dejó un grave herido en la Roosevelt (VIDEO)

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Un hombre gravemente herido y serios daños materiales es el saldo de una fuerte colisión esta mañana en la calzada Roosevelt.

Han surgido nuevas imágenes tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido esta mañana de sábado en la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Un hombre resultó gravemente herido y fue identificado como Walter Jeovany López Hernández, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

En un video se observa la manera en que quedó uno de los vehículos involucrados, el cual sufrió serios daños materiales.

La víctima fue identificada como: Walter Jeovany López Hernández. (Foto: CBM)

Se trata de un camión pequeño que debido a la fuerte colisión terminó sobre el arriate central y gran parte de la cabina del mismo quedó completamente destruida.

El tránsito en el sector se vio afectado, mientras las autoridades competentes quedaron a cargo de este percance vial.