Beto Cuevas ya está en Guatemala: "esta es una suerte de reencuentro muy lindo"

-

Beto Cuevas está en Guatemala y compartió un momento para hablar de su show y de los proyectos nuevos.

El chileno participó con los medios previo a su show en el país y agradeció todo el cariño, además de tomarse un tiempo para tomarse fotos y firmar autógrafos.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Su paz y apertura le han dado un lugar especial a donde va, pues siempre está abierto a la conversación y a compartir ideas.

"Estoy muy contento de estar en Guatemala, la última vez que estuve aquí fue hace más o menos 20 años con La Ley, han pasado dos décadas, el concierto es una suerte de reencuentro, algo muy lindo", explicó.

El artista habló acerca de su disco "Beto Cuevas Acústico", del que se desprende la gira, además de adelantar que se viene un libro de cuentos que pronto verá la luz.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Acerca del evento de esta noche:

"Este es un homenaje al MTV Unplugged, un concierto muy lindo, he añadido canciones de mi etapa en solitario y otras sorpresas una experiencia musical muy linda".

Des esta etapa en su carrera manifestó: "me siento privilegiado, estoy en uno de mis mejores momentos, más que antes y creo que se debe a la experiencia, también trato de ser cuidadoso mi cuerpo, con cuidar mis cuerdas vocales, evito desvelarme, evito el alcohol, quiero compartir mi alegría al subir a un escenario y respetar al público", dijo.

Acerca de su acústico en el país dijo: "ojalá el público se vaya con mucha inspiración, mi meta es crear puentes en la música", afirmó, agregando que el evento está cargado con "los clásicos que la gente quiere escuchar... un acústico requiere ciertas exigencias: la excelencia, es necesario ensayar, cuando uno hace un acústico uno pone más en evidencia sus habilidades, afortunadamente estoy rodeado de músicos de primer nivel, Pepe Martínez uno de los mejores ingenieros de sonido y de sala Tiffi, en las luces", contó.

Acerca del Acústico:

El "Acústico" se llevará a cabo este 18 de septiembre de 2025 en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a partir de las 8:30 de la noche.

Las entradas están a la venta en Eticket.gt

Los precios son:

Central: Q995

Lateral Derecho: Q995

Lateral Izquierdo: Q995

Balcón I Delantero Q780

Balcón I Trasero: Q780

Balcón II: Q560

Palco Inferior izquierdo: Q780

Palco superior izquierdo Q780

Palco superior derecho: Q780

MIRA:

El rockero Beto Cuevas es recibido por los medios guatemaltecos @soy_502 pic.twitter.com/loOOitw45j — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 18, 2025

Beto Cuevas habla acerca de su inspiración y del el trabajo que se requiere en una producción para hacer una gira. @soy_502 pic.twitter.com/EeEJxn6SK7 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 18, 2025

Beto Cuevas habla de cómo lo ha tratado el público guatemalteco @soy_502 pic.twitter.com/78x3inqa65 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 18, 2025