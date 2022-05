"Tengo la suerte de estar vacunado": Bill Gates da positivo a Covid-19

Bill Gates anunció el 10 de mayo que dio positivo a Covid-19, esto a unas semanas de haber publicado su libro "Cómo provenir la próxima pandemia".

El magnate tecnológico y filántropo escribió en Twitter: “Di positivo a COVID. Estoy experimentando síntomas leves y sigo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté sano nuevamente”.

“Tengo la suerte de estar vacunado, de tener un refuerzo y tener acceso a pruebas, y excelente atención médica”, agregó.

El libro del empresario se centra en la planificación preventiva y las medidas de protección que podrían ayudar al mundo a manejar mejor futuras pandemias.

La Fundación Gates anunció hace unos meses realizará una inversión de 120 millones de dólares para aumentar el acceso a las versiones genéricas de la píldora antiviral contra el Covid-19 de la farmacéutica Merck en países vulnerables.

“Seguiremos trabajando con socios y haremos todo lo posible para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que volver a lidiar con una pandemia”, dijo al final de su hilo en Twitter.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022