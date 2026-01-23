Blanca Vischer, la estrella guatemalteca en la Edad de Oro de Hollywood

-

Blanca Stella Vischer, nacida en Quetzaltenango, es recordada como la actriz guatemalteca pionera que conquistó la Edad de Oro de Hollywood. Su filmografía incluye destacados títulos y roles junto a estrellas como Carlos Gardel y una participación en la popular serie Los Tres Chiflados.

A 111 años de su natalicio, revisamos el legado de esta quetzalteca que llevó el nombre de Guatemala hasta la meca del cine clásico, dejando una huella imborrable en la historia del cine.

Un 5 de enero de 1915 nació en Quetzaltenango Blanca Stella Vischer, una mujer que marcó un hito en la historia del cine latinoamericano al convertirse en una de las pocas guatemaltecas de su época en incursionar en la Edad de Oro de Hollywood.





Tuvo participación en una importante producción argentina donde brilló. (Foto: Cortesía)

Desde su llegada a los Estados Unidos, Vischer comenzó a construir una carrera cinematográfica que aunque desarrollada en su mayoría en papeles secundarios, la llevó a participar en producciones de alto perfil durante las décadas de 1930 y 1940, alcanzando proyección internacional.





Filmografía: ¿Dónde ver las películas de Blanca Vischer en línea? (Foto: Cortesía)

Su belleza, carisma y talento no pasaron desapercibidos en la industria. Formó parte del elenco de The Tango on Broadway (1934), donde compartió escena con la leyenda del tango Carlos Gardel, y de The Bohemian Girl (1936), una película en la que interpretó a una gitana a quien le cantan una serenata y que se convirtió en una de sus actuaciones más recordadas de la época. Esta película es de Metro Woldwyn Mayer y data de 1936.





¿Quién fue Blanca Vischer? Guatemalteca icónica del cine clásico (Foto: Cortesía)

Además de su paso por Hollywood, Blanca Vischer incursionó en el cine mexicano y participó en la popular serie cómica Los Tres Chiflados, apareciendo en un episodio en el que actuó junto a Curly Howard, uno de los personajes más emblemáticos del grupo.





Su filmografía incluye títulos como Wild Gold (1934), Under the Pampas Moon (1935), A Message to Garcia (1936), You and Me (1938) y Another Thin Man (1939), entre otros, consolidando una trayectoria constante dentro de la industria cinematográfica de la época.

Aunque su carrera se desarrolló fuera de Guatemala, su origen quetzalteco siempre la acompañó y la convirtió en motivo de orgullo para su ciudad natal, ya que hasta la fecha se recuerda como un personaje destacado.

Blanca Vischer representó a una mujer guatemalteca en un medio dominado por grandes estudios extranjeros y abrió camino para futuras generaciones de artistas de la región occidental del país. Este año se cumplieron 111 años de su natalicio y por ello en esta nota se recuerda ese recorrido en el cine y su historia.





La quetzalteca que triunfó con Carlos Gardel y Los Tres Chiflados. (Foto: Cortesía)

Tras retirarse del cine en 1951, la actriz residió en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde falleció el 24 de noviembre de 1969, a los 54 años de edad, habiendo dejado un recuerdo de la época del oro del cine.

En la plataforma Amazon se alquilan varias de las películas en la que participó, las cuales son toda una reliquia para los amantes del cine de antaño en Hollywood.





A 111 años del natalicio de la actriz quetzalteca Blanca Vischer. (Foto: Cortesía)

En la memoria colectiva, Blanca Vischer permanece como símbolo de talento y determinación: la quetzalteca que llevó el nombre de Guatemala hasta la meca del cine mundial.

