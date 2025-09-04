"Bluey" da el salto a la pantalla grande en 2027

El programa para niños más visto en Disney+ tendrá su esperada adaptación cinematográfica.
La protagonista de la serie animada infantil australiana llegará a la pantalla grande con la producción de Disney y BBC Studios.
El programa sigue a Bluey, una cachorrita de seis años que se caracteriza por tener una gran imaginación y curiosidad por el mundo. Ella vive con su padre Bandit, su madre Chilli y su hermana menor Bingo, con quien comparte aventuras en mundos imaginarios.
El filme retoma las aventuras de Bluey y Bingo; aunque la trama se mantiene en secreto, se espera que tenga una continuación directa con la serie que se convirtió en la más vista a nivel mundial en la plataforma de Disney+ en 2024.
La cinta llegará a las salas de cine internacionales el 6 de agosto de 2027 y unos meses después estará disponible en la plataforma de Disney+ y ABC Kids en Australia.