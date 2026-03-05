Identifican al niño fallecido tras accidente en el que volcó un bus escolar

Otros 23 estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales luego de que se registrara este percance vial en Amatitlán.
Autoridades han identificado al niño de 7 años que falleció cuando iba a bordo de un bus escolar, el cual terminó volcado en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.
Se trata de Héctor Andres Ovando, quien murió en el lugar del trágico accidente, en donde también resultaron heridos otros 23 menores de edad.
Los estudiantes heridos recibieron atención prehospitalaria por parte de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes posteriormente los trasladaron al Hospital Nacional de Amatitlán y al Hospital de Especialidades de Villa Nueva.
En el lugar del accidente ha quedado el cuerpo del menor fallecido y se está a la espera de las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.
De momento se desconoce lo que produjo este accidente de tránsito.