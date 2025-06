El Dortmund vive una montaña rusa de emociones ante Mamelodi Sundowns

-

El conjunto alemán terminó sufriendo un poco más de la cuenta en su encuentro ante los africanos.

Borussia Dortmund tuvo que sudar hasta el último minuto para batir 4-3 al Mamelodi Sundowns sudafricano en Cincinnati (Ohio) y ahora manda en el grupo con cuatro puntos.

Derretida por los 30ºC del estadio TQL, la escuadra germana acabó pidiendo la hora en un partido que llegó a dominar por 4-1.

Este sábado, el propio Borussia Dortmund reportó en sus redes sociales que sus futbolistas suplentes siguieron la primera mitad del encuentro desde el vestuario para resguardarse del calor.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ — Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

El partido vio también el primer gol del inglés Jobe Bellingham, de 19 años, con el uniforme aurinegro del popular equipo germano, cuando puso el 3-1 parcial al minuto 45.

El Dortmund, que había encajado un primer gol del brasileño Lucas Ribeiro en el minuto 11, anotó también por mediación del alemán Felix Nmecha (minuto 16), el guineano Serhou Guirassy (34) y el sudafricano Khuliso Mudau en propia puerta (59).

Una victoria aparentemente plácida se tornó rápidamente en temor por otra posible caída de un grande europeo.

Los sudafricanos Iqraam Rayners (62) y Lebo Mothiba (90) colocaron al Mamelodi Sundowns a un gol del empate, pero el Borussia conservó su ínfima ventaja durante seis eternos minutos de prolongación y terminó sumando los tres puntos.