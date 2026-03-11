Ricardo Montaner anuncia show en Guatemala

Ricardo Montaner regresa a los escenarios este 2026 y la Ciudad de Guatemala está incluida.
Prepárate para recordar y vivir la nostalgia con cada una de las canciones más sonadas de Latinoamérica. Uno de los artistas más importantes en la música romántica en español regresará a Guatemala.
"Déjame llorar", "Me va a extrañar" y otros de sus éxitos sonarán para ser cantadas a todo pulmón en su gira "Montaner, el último regreso",
Fecha
Ricardo Montaner se presentará en Forum Majadas el 2 de octubre, a partir de las 20:00 horas.
Puedes adquirir tus entradas en Primera Fila Shop.
Mesa Black: Q1,390.00
Mesa Platinum: Q990.00
Mesa Oro: Q690.00
Ricardo Montaner, nombre artístico de Héctor Eduardo Reglero Montaner es uno de los íconos de las baladas latinoamericanas. Nacionalizado venezolano, hizo su carrera en ese país, vendiendo más de 25 millones de discos.
Famoso por baladas románticas como "Tan enamorados" y "Me va a extrañar", ha ganado el Grammy Latino a la excelencia musical.
