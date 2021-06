Brasil: Hombre salta al vacío con su hija para no ser capturado

Un hombre de origen español saltó desde el piso 17 de un hotel en Sao Paulo, Brasil, junto con su hija, luego de que elementos de la Interpol lo acorralaran para detenerlo por varios delitos.

Las autoridades han mantenido en reserva los nombres de las víctimas; sin embargo, la Policía Militar de la ciudad reveló que el hombre dejó una carta en la habitación donde se alojaba, en la que se leía que pedía disculpas por los perjuicios que su decisión llevaran al hotel.

"No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad", explica sobre la niña, en la carta difundida por medios locales y, en la cual el hombre, de 53 años, agrega que "esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado".

Tras realizar una inspección en la habitación, las autoridades determinaron que no existían indicios de violencia u otro tipo de señales fuera de lo normal.

Sin embargo, la Policía resaltó que se desconoce la fecha de ingreso del hombre y su hija al país, y el tiempo que llevaban hospedados en el hotel, ni los delitos por los que era requerido por la Interpol.