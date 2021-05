Un "Scooby Doo" real: el enorme perro que le teme al brócoli y los calcetines

Brewski es un enorme perro guardián, cuya curiosa reacción de miedo a los objetos más pequeños e inesperados lo ha vuelto viral.

Brewski es un perro de raza gran danés, mide un 1.2 metros de altura, y se volvió popular luego de que sus dueños publicaran es sus redes sociales un video en el que luce muy asustado.

Por su apariencia y altura cualquiera diría que es un salvaje guardián, pero no es así. Por el contrario, lo que hace especial a Brewski, es el que se asusta por los objetos más extraños, tales como: brócoli, calcetines, envoltorios de caramelos y otras cosas.

En la grabación que se hizo viral, se observa como los dueños le muestran cosas tan insignificantes como el brócoli y Brewski se atemoriza y, poco a poco, retrocede para huir. Además, en otras fotografías se puede ver que la mascota de los canadiense es, inclusive, más grande que ellos.