Bruce Willis recibe cuidados permanentes en un nuevo hogar

La familia Willis se mantiene unida en medio de la adversidad.

El actor estadounidense, a sus 70 años, se encuentra afrontando una de las etapas más difíciles de su vida, debido al avance de la demencia frontotemporal que padece.

Bruce Willis ya no vive en su hogar habitual por motivos de salud. (Foto: X)

Emma Hemming Willis, esposa de Bruce Willis, ha revelado en una reciente entrevista que ha decidido trasladarlo a un nuevo hogar en el que puedan atenderlo las 24 horas y ya no vive con él.

"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas", afirma Hemming con una profunda tristeza.

El bienestar del actor es prioridad para su esposa e hijas. (Foto: X)

Esta medida busca garantizar el bienestar de Willis y el de sus hijas menores, Mabel y Evelyn, quienes continúan visitando a su padre junto a su madre con frecuencia para que no se sienta solo.