Las críticas de Nayib Bukele por el accionar de la Policía canadiense con la prensa

El presidente de El Salvador Nayib Bukele critica el accionar de la Policía canadiense con la prensa y cuestiona el discurso de la libertad de prensa.

En su red social, Nayib Bukele, opinó sobre las acciones de la Policía de Ottawa por las protestas antivacunas, donde envían un mensaje advirtiendo que todos los medios de comunicación que se encuentren atendiendo en la zona deben mantener la distancia y que cualquiera que se encuentre dentro de las áreas sujetas a aplicación puede estar sujeta a arresto.

“Están amenazando directamente a los periodistas con arrestarlos. ¿No son ellos los que dan lecciones a otros países sobre la libertad de prensa?¿Algún país del mundo aceptará más estas conferencias?”, dijo Bukele.

De acuerdo a los reportes de los medios locales, la Policía de Canadá ha realizado más de 100 arrestos y avances en la evacuación de camioneros que han paralizado la capital canadiense de Ottawa durante tres semanas en una protesta contra las restricciones del país por el Covid-19.