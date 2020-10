Una diputada de oposición en El Salvador entregó botes de alcohol en gel con su fotografía y el hecho fue criticado por el presidente Nayib Bukele.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

La diputada de El Salvador, Margarita Escobar, entregó recipientes con alcohol en gel en un evento para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este hecho fue criticado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Pese a que aún no ha iniciado la temporada electoral en el vecino país, la diputada de la agrupación política Arena, entregó mascarillas y alcohol en gel, por lo que está siendo fuertemente criticada por los salvadoreños.

TE PUEDE INTERESAR:

La acción de la congresista fue publicada por ella misma en su cuenta de Twitter: "Los que estamos siempre cercanos a los salvadoreños, nos preocupamos de apoyar en lo que podemos. Por eso repartimos mascarillas y alcohol en gel, por eso educamos sobre el cáncer de mama, por eso estamos aquí!!!", escribió.

Su publicación fue replicada por el presidente Bukele, quien manifestó: "Fotografía de la candidata, número de casilla en la papeleta" y alertó con un "pssst" a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese país, debido a que el período de proselitismo aún no ha arrancado.

Fotografía de la candidata, número de casilla en la papeleta...



Pssst... ¿@TSEElSalvador? https://t.co/OZRvdHHkq3 — (@nayibbukele) October 24, 2020

"Es de la diputada, no de la candidata"

Pero, la congresista no se quedó callada ante la denuncia pública del presidente Bukele. En la misma red social, Margarita Escobar respondió al mandatario salvadoreño indicándole que la fotografía en el alcohol en gel "es de la diputada, no de la candidata", y le indicó que no lleva partido político, ni el número de la casilla con el que participará en las elecciones.

Pssst! PresiCómo le va. Yo aquí trabajando con la gente. Si, fotografía es de la DIPUTADA, no de la CANDIDATA y SI, SOMOS #1 en lo q hacemos. NO, no es papeleta. NO,no es casilla. NO,no lleva partido político y SI SEGUIRÉ con la GENTE como siempre lo he hecho. @TSEElSalvador https://t.co/DOepQgfbnP — Margarita Escobar (@Escobarmarga) October 24, 2020

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Algunos aseguraron que la diputada Escobar siempre ha estado en proselitismo, mientras que otros señalaron a las autoridades electorales de El Salvador de no hacer respetar la ley.