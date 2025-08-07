Buscan a Santiago Chevez, joven desaparecido en zona 1

Santiago fue visto por última vez en zona 1.
OTRAS NOTICIAS: Desapareció hace 28 años y fue hallado en un glaciar "derretido"
La familia de Santiago Chevez Cuellar está desesperada y pide ayuda para encontrarlo.
El joven de 17 años desapareció el sábado 2 de agosto. Fue visto por última vez en zona 1.
Al momento de su desaparición, Santiago vestía camisa celeste, pantalón negro y zapatos negros.
Su tez es blanca. Tiene cabello castaño claro, complexión delgada y mide 1.70 metros.
Si sabes algo de su paradero, comunícate al 1546 de Alba Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC).