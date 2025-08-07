Versión Impresa
Buscan a Santiago Chevez, joven desaparecido en zona 1

  • Por Jessica González
07 de agosto de 2025, 10:00
El joven desapareció en zona 1. (Foto: Alerta Alba Keneth)

Santiago fue visto por última vez en zona 1.

La familia de Santiago Chevez Cuellar está desesperada y pide ayuda para encontrarlo.

El joven de 17 años desapareció el sábado 2 de agosto. Fue visto por última vez en zona 1.

Al momento de su desaparición, Santiago vestía camisa celeste, pantalón negro y zapatos negros.

Su tez es blanca. Tiene cabello castaño claro, complexión delgada y mide 1.70 metros.

Si sabes algo de su paradero, comunícate al 1546 de Alba Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC).

