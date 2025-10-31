BYD abre nueva sala de ventas en Zona 14 junto a Grupo Cofiño

BYD, marca especializada en movilidad eléctrica, amplía su presencia en Guatemala con la apertura de una nueva sala de ventas en Décima Plaza, zona 14, junto a su distribuidor Grupo Cofiño.
El nuevo espacio ofrece una experiencia integral para los clientes, quienes podrán conocer y probar modelos eléctricos e híbridos enchufables como el Shark, Seal, Song Plus y Yuan Pro.
BYD (Build Your Dreams), se basa en la fabricación de baterías y sistemas de energía limpia, con más de cien mil colaboradores a nivel global enfocados en impulsar un futuro energético sostenible.
La ubicación, en zona 14, busca atender a un público que valora el rendimiento, diseño y las soluciones de transporte con cero emisiones.
La sala de ventas ya está abierta al público. Los visitantes pueden recibir asesoría personalizada, conocer las opciones de financiamiento y programar pruebas de manejo.