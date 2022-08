Caballo se desploma en plena calle de Nueva York tras fuerte ola de calor (video)

Un caballo se desplomó en plena calle de Nueva York debido a las fuertes temperaturas en la ciudad.

La tarde del pasado miércoles 10 de agosto, una indignante escena cautivó la atención de los transeúntes en las calles de Nueva York.

Todo ocurrió cuando un caballo que tiraba de un carruaje se desplomó en pleno recorrido de Hell's Kitchen en Manhattan, debido a las altas temperaturas que invaden la ciudad.

El incidente que quedó grabado en video fue compartido por la cuenta en contra del maltrato animal "NY Class", donde acumuló cientos de reacciones de internautas.

URGENT: Carriage horse collapsed in distress right now at 45 St/9th Ave unable to get up, likely from heat distress. @NYCCouncil @NYCSpeakerAdams @NYCMayor - the world is watching. This horse may die, like many others. We must pass Intro 573 to end this abuse! @BobHoldenNYC pic.twitter.com/K6E7N6ULVS — NYCLASS (@nyclass) August 10, 2022

“Carruaje de caballos se derrumbó en apuros en este momento en 45 St/9 Avenida sin poder levantarse, probablemente debido al calor", escribieron.

Indignación

El portal de NY Post reportó que la indignación no acabó con el desplome del caballo. Y es que según indican, el conductor le propinó una bofetada al equino, en su intento por detenerlo y levantarlo.

"¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Vamos, levántate”, repetía el hombre en el lugar. Ante este hecho, los presentes gritaron que dejara de tratarlo así.

Momentos después, autoridades se hicieron presentes, y rociando agua al animal, finalmente lograron ponerlo de pie después de más de una hora.

La unidad de la policía local transportó al caballo a un lugar que se desconoce para darle tratamiento, aseguran.