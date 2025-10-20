Cabildo municipal de Rabinal, un siglo de historia viva

-

Con su torre, arcos y reloj alemán, el cabildo municipal de Rabinal se mantiene como un ícono de la identidad achí.

Entre los monumentos históricos que tiene la tierra del Gran Varón Achí figura el cabildo municipal, que ha sido testigo de tomas de posesiones de líderes políticos.

Su nombre se debe a que era el lugar donde funcionaba el despacho del alcalde, al igual que el resto de oficinas administrativas.





Lograron reconstruirlo con aspecto fiel al original. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

El recordado profesor Efraín Hernández Gómez escribió en un libro que el lugar fue inaugurado el 21 de noviembre de 1914, en honor del entonces presidente Manuel Estada Cabrera, en la fecha de su cumpleaños.

Según datos oficiales, la construcción de los arcos y su torre comenzó en 1905, durante el gobierno del intendente Rafael Perdomo, pero los concluyó Mauro Hernández.





Así lucía el edificio y sus alrededores a comienzos de los 70 del siglo XX. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Hernández Gómez relató que el edificio tuvo un costo 6 mil 276 pesos con 31 centavos, la unidad monetaria de la época anterior al quetzal.





Entre 1948 y 1949 se cambió el techo y se remodeló parte de las instalaciones, pues adentro tiene un reloj que estuvo instalado en la antigua torre, el cual fue traído a Guatemala en 1887.





El terremoto del 4 de febrero de 1976 causó graves daños al edificio. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

La edificación fue dañada severamente por el terremoto del 4 de febrero de 1976, el cual dañó principalmente la torre central.

El reloj dejó de funcionar en 1986, pero en noviembre de 2008, la agrupación de maestros jubilados aportó dinero para su reparación y se arregló durante el gobierno municipal del ya fallecido Amado Xitumul.





Tiene 25 arcos, y a la fecha no ha sido reconstruida la torre central. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Se cree que el reloj es de fabricación alemana y fue traído por Federico Widmer. Si bien se desconoce la fecha exacta de su llegada a Rabinal, se considera que ocurrió cuando se construía el cabildo.

