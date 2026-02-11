Versión Impresa
La advertencia de Sebastián Siero para la pareja que tiró un colchón (video)

  • Por Jessica González
11 de febrero de 2026, 09:29
La pareja ignoró la advertencia. (Foto: Shutterstock)

La pareja fue alertada en el momento, pero ignoró la advertencia y se retiró del lugar.

Una pareja fue sorprendida por las cámaras del sector, Los Olivos, El Carmen, entre Santa Catarina Pinula y Villa Canales, tirando un colchón de cama en malas condiciones en una de las calles.

El centro de monitoreo lanzó una alerta por medio del tótem de seguridad, indicándoles que no podían dejar el colchón y que de hacerlo recibirían una multa.

Sin embargo, ambos ignoraron la advertencia y se retiraron del lugar.

(Foto: captura de video)
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, compartió las imágenes junto a un mensaje dirigido a quienes conozcan a los involucrados.

"Si alguien conoce a la pareja que aparece en el video tirando un colchón en El Carmen, cuéntele que en los próximos días le estará llegando la notificación de su multa por ensuciar la vía pública".

Mira aquí el video: 

